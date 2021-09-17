Суперигра фестиваля «Тюменская осень» подарила тюменцам телевизор, машину и даже квартиру

Викторины в прямом эфире продолжатся: они пройдут в субботу в 11 и 20 часов и в воскресенье в 11, 14 и 20 часов Фото: Предоставлено "КП"

В рамках викторины «Тюменская осень» в прямом эфире телеканала «Тюменское время» прошла суперигра, где тюменцы отвечали на краеведческие вопросы, оставить свои контактные данные на специальной карточке и опустить ее в урну.

В прямом эфире ведущий доставал из супербокса карточки и набирал номера, указанные на них. Чтобы стать обладателем подарка, нужно было быстро взять трубку, назвать номер с карточки, выданной на одной из площадок фестиваля, и правильно ответить на два вопроса о Тюмени.

Счастливой обладательницей квартиры в итоге стала Анна, которая временно не работает.

- У меня слов нет, — поделилась победительница.

Автомобиль Lada достался тюменке Наталье, которая сейчас находится в декрете. Она сказала, что планирует водить машину сама и готова восстановить для этого права.

Викторины в прямом эфире продолжатся: они пройдут в субботу в 11 и 20 часов и в воскресенье в 11, 14 и 20 часов. Не упустите свой шанс!