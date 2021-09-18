Тюменцы приходят на избирательные участки в первые минуты после открытия Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жители Тюмени принимают активное участие в выборах. Горожане начали подходить на избирательные участки с первых минут после открытия. Голосование стартовало в 8:00 и продлится до 20:00.

Также напоминаем, что для удобства россиян и обеспечения эпидемиологической безопасности выборы продлятся три дня - 17, 18 и 19 сентября.

По словам тюменки Ирины Кулик, пришедшей на избирательный участок № 2202, трехдневное голосование - удачное решение.

- У меня много знакомых, которые работают сменами, а отпрашиваться не всегда приятно. Меры безопасности все соблюдены: мне измерили температуру, около входа есть антисептик, маски, выдали индивидуальную ручку. Все очень доброжелательные и внимательные, - рассказала девушка