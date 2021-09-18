На фестивале «Тюменская осень-2021» для горожан подготовили множество интересных площадок

Фото: autumn.tyumen-city.ru

Фестиваль «Тюменская осень-2021» предлагает горожанам большой выбор интересных площадок. У жителей есть шанс сходить на выставки, поучаствовать в различных конкурсах и получить ценные подарки.

Организовывая фестиваль, его работники в первую очередь позаботились о тюменцах старше 65 лет и людях с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют возможности самостоятельно посетить площадки. Теперь они могут дистанционно принять участие в викторине, проходящей в рамках фестиваля.

По словам финансового директора Благотворительного фонда развития города Тюмени Ларисы Зубцовой, человеку необходимо позвонить на многоканальный телефон (8-800-250-53-32), представиться и сказать, по какой причине он не может прийти в центр проведения викторины. Затем волонтер достанет из бокса карточку с вопросом, а участник должен назвать вариант ответа. В случае правильного ответа в первом туре тюменцу вручат сладкую продукцию или бытовую технику.

А для победителей викторины приготовили пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, более 6 тысяч единиц бытовой техники.

Кстати, на всех площадках фестиваля «Тюменская осень» местным жителям представят эскизы трех финальных проектов стелы «Город трудовой доблести». Горожане смогут изучить проекты, выбрать номер понравившегося эскиза, написать его на листке и опустить в специальную коробку. Пока рассматривается три варианта, где может расположиться стела: в Сибирском сквере, в сквере Машарова и на Текутьевском бульваре.