В Тюменской области подвели итоги первого дня голосования на выборах. Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области подвели итоги первого дня голосования на выборах. Всего проголосовало 185 836 человек, то есть 20,92% от общего количества жителей.

– Тюменцы достаточно активны. Я бы оценил явку наших земляков чуть выше среднего. Мы в тренде и по УрФо, и по РФ, – выразил мнение председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Стало известно, что самые активные граждане в Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме. В последнем явка составила 27,7%.

– В избирком в течение дня поступило четыре обращения. Два из них касаются допуска к видеонаблюдению одной из политических парламентских партий, участвующих в выборах. Еще два направлены для проверки в территориальные избиркомы Тобольска и Восточного административного округа города Тюмени, – сообщил Халин.

Грубых нарушений и провокаций не было зарегистрировано. Все КОИБы и камеры работают в штатном режиме. Бюллетени перемещены в отдельные металлические сейфы и ящики, где будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением до начала подсчетов голосов избирателей.