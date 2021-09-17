Тюменцы получили в качестве подарков телефоны, кофемашины и утюги на фестивале «Тюменская осень»

Одну квартиру уже разыграли, она досталась жительнице Каскары

Тюменцам досталось множество подарков на фестивале «Тюменская осень». Все они приняли участие в викторине.

Так, по данным организаторов мероприятия – Благотворительного фонда развития города Тюмени, жители региона унесли с собой 3 телефона, 10 ручных пылесосов, 3 робота-пылесоса, 3 микроволновки, 3 кофемашины, 160 чайников, 174 утюга и 6 парогенераторов.

Для жителей Тюмени, Тюменского района и Тобольска, победителей викторины, приготовили пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, более 6 тысяч единиц бытовой техники. Кстати, одну квартиру уже разыграли, она досталась жительнице Каскары.