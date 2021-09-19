Отличившихся студентов Тюменской области поощрили стипендией губернатора

Отличившихся студентов и аспирантов Тюменской области поощрили именной стипендией губернатора региона. Всего ее назначили 89 обучающимся местных вузов и профессиональных образовательных организаций.

Согласно документу, поощрения удостоены те студенты, кто достиг значительных успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

Среди обладателей губернаторской стипендии оказался 21 представитель ТИУ. Так, к примеру, в их число вошла аспирант четвертного года обучения Института транспорта Анастасия Горбунова. Девушка учится по направлению «Техника и технологии наземного транспорта».

Также стипендию получил 21 обучающийся ТюмГУ. Еще шестеро являются будущими медиками, они представляют ТюмГМУ. Из аграрного университета Северного Зауралья поощрения удостоены трое человек, от института культуры - двое. Отличились и двое курсантов ТВВИКУ.

В Тобольском педагогическом институте им. Д. И. Менделеева стипендию выделили еще двум студентам, а в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова - одной студентке.

Остальные обладатели губернаторской стипендии представляют профессиональные образовательные организации Тюменской области.