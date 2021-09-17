Артур Юрьев рассказал, что не на всех избирательных участках подошли ответственно к организации видеонаблюдения

В Тюменской области 519 избирательных участков подключены к трансляции Фото: Предоставлено "КП"

Руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев подчеркнул, что не на всех избирательных участках подошли ответственно к организации видеонаблюдения: где-то камеры были закрыты шарами, баннерами. Все препятствия были оперативно устранены.

В Тюменской области 519 избирательных участков подключены к трансляции. Установленные камеры направлены на столы, сейфы, ящики для голосования. В центре постоянно присутствуют наблюдатели, которые следят за положением дел на участках. Также к ним могут присоединиться все желающие. К счастью, нарушений, вбросов и конфликтных ситуаций сегодня, 17 сентября, не замечено.

– Мы, общественники, наблюдаем за тем, чтобы выборы прошли без нарушений и будем информировать о ситуации на участках, – заключил Юрьев.