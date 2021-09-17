Фестиваль «Тюменская осень» порадовал жителей яркими эмоциями и ценными подарками

Фото: Сергей Куликов

С раннего утра участники фестиваля «Тюменская осень» смотрят выступления творческих коллективов, покупают свежие продукты на ярмарке «Покупаем тюменское» и, конечно, участвуют в викторине на знание истории родного края.

Правильные ответы в первом туре викторины дают возможность выиграть сладкий подарок или мелкую бытовую технику. Как горячие пирожки разлетаются утюги, чайники, фены и сладости – горожане запаслись изрядной толикой удачи и знаний.

Фото: Сергей Куликов

Во втором туре викторины разыгрывали уже суперподарки: холодильники, телевизоры, смартфоны, в том числе и новые модели айфонов и наушников, роботы-пылесосы, Яндекс-станции, парогенераторы, кофемашины и многое-многое другое.

Ну а суперподарки викторины – пять однокомнатных квартир в новостройках и более 10 автомобилей «Лада Гранта» комплектации «комфорт». Четыре квартиры разыграют в Тюмени и одну – в Тобольске.

– Победителям будет комфортно в них жить. Это районы с хорошим благоустройством, рядом школы и детские сады. Три квартиры уже сданы, две – в процессе сдачи дома. До конца года жилье будет передано в собственность счастливчикам, – подчеркнула финансовый директор благотворительного фонда развития Тюмени Лариса Зубцова.

Кроме викторины горожане могут поучаствовать в конкурсах и спортивных мероприятиях, гастрономических фестивалях. У «Тюменской осени» много сюжетов и разных маршрутов и можно выбрать любой.

Например, побывать на полевой кухне и отведать горячего обеда. Или сходить на выставку-ярмарку изделий «Ремесленный торжок». Она будет работать на шести площадках. Здесь мастера-ремесленники проведут бесплатные мастер-классы по сибирскому ткачеству, гончарному ремеслу, резьбе по дереву, косторезному промыслу, тюменской домовой росписи.

Фото: Сергей Куликов Фото: Предоставлено "КП"

Любители спорта оценили семейный фестиваль «Выбираем спорт». На 38 площадках идут веселые старты, спортивные викторины. Здесь же можно сдать нормативы ГТО. Для активных участников предусмотрены сувениры – сертификаты на посещение кружков и секций.

А в «Палатках здоровья» можно пройти экспресс-обследование здоровья: измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, пройти первичный осмотр у врача-онколога, а также вакцинацию от гриппа и COVID-19.