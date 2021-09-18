Тюменцам напомнили, как отдать свой голос на выборах-2021. Фото: Ирина Ромашкина

Тюменцам напомнили, как отдать свой голос на выборах-2021. Прежде чем отправиться на участок для голосования, возьмите с собой паспорт.

А как узнать, где находится участок по месту регистрации? Для этого надо зайти на сайт областного избиркома или на портал Центрального избиркома РФ и просто перейти по ссылке «Цифровые сервисы/ Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума/ Найти свой избирательный участок по адресу места жительства». Далее нужно найти «Тюменскую область» и название своего населенного пункта. Если нужно, «пробейте» улицу и номер и нажмите «искать».

Маски вам выдадут бесплатно, поэтому ничего страшного, если вы их забыли. Ручку тоже выдадут.

Для тех, у кого остались вопросы, в областном избиркоме работает горячая линия по номеру 8 (3452) 42-67-72. Также звоните в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии России, вопросы принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.