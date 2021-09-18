В Тюменской области открыты 1070 избирательных участков. Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области открыты 1070 избирательных участков. Во время выборов будут эксплуатировать комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Во всех помещениях для голосования есть запасы антисептических средств, одноразовых масок и перчаток. На входе в избирательные участки пришедшим голосовать будут измерять температуру тела. Каждый избирательный бюллетень уберут и обработают.

С 17 по 19 сентября в Тюменской области проводятся выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и Тюменской областной думы седьмого созыва. В Тюмени и в ряде муниципальных районов проводятся дополнительные выборы в органы муниципальной представительной власти. Принять участие в выборах в Тюменской области могут 1 миллион 128 тысяч 712 человек.