Геннадий Чеботарев заявил, что на выборах в Тюменской области нарушений не зарегистрировано

Чеботырев назвал выборы важным событием для страны

Серьезных нарушений на выборах в Тюменской области не зарегистрировано. Об этом 17 сентября сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, проехавшийся до этого по избирательным участкам.

– Каких-либо серьезных нарушений в регионе и в общественном штабе по наблюдению за выборами не зафиксировано. Видеонаблюдение с нескольких сотен избирательных участков также показывает, что всё идет штатно и организованно, – сообщил он.

Чеботырев назвал выборы важным событием для страны и добавил, что крайне важно, чтобы они были легитимными и законными.

В дни выборов, с 17 по 19 сентября, на избирательных участках Тюменской области работают около трех тысяч общественных наблюдателей. Также на местах находятся наблюдатели от политических партий.