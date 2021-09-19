Житель Тюменской области Павел Филиппов рассказал, что важно при открытии своего дела

Житель Тюменской области рассказал, что важно при открытии своего дела Фото: pixabay.com

Павел Филиппов, проживающий в селе Викулово, открыл свое дело в сфере обслуживания и ремонта машин. По словам мужчины, эта работа ему хорошо знакома, поэтому он давно хотел заняться бизнесом именно в этом направлении.

- До этого ездил на вахты, устал от разлуки с семьей, пришла мысль открыть свою мастерскую и работать рядом с домом. Обратился в Центр занятости населения Викуловского района, получил финансовую помощь и открыл свое дело, - рассказал Павел.

Пока у предпринимателя создано только одно рабочее место, но в планах - расширение, уже начато строительство нового помещения, которое будет в четыре раза больше.

Как рассказал предприниматель, сбор документов на получение финансовой помощи был не сложный.

- Администрация Викуловского района идет навстречу в этих вопросах, помогает, если возникают трудности с документацией. Из-за пандемии все документы подавали в электронном виде и дистанционно, так что в очередях нигде не стояли, - добавил мужчина.

Кстати, клиенты у Павла Филиппова не только из Викулово, но и из Екатеринбурга, Тюмени и Абатского района.

- Мы делаем все работы по ремонту транспорта - от диагностики двигателя до ремонта электрооборудования и проводки. Не занимаемся только ремонтом ходовой части, пока нет необходимого оборудования. Но вопрос сейчас решаем, хотим приобрести автомобильный подъемник, - поделился он.

По мнению Павла, успех своего дела зависит от окружения, которое готово поддержать начинающего предпринимателя.

- Для меня было важно, что жена верила в меня, поддерживала, помогала во всем. Планов всегда было много, разные варианты рассматривал, но выбрал то дело, в котором получил поддержку. Важно заниматься делом, в котором разбираешься и которое близко, тогда точно все получится, - подытожил он.