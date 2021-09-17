Андрей Артюхов отдал свой голос и призвал тюменцев поступить так же

"От выбираемых депутатов многое зависит..."

В первый день голосования секретарь тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов пришел на свой избирательный участок и проголосовал. Он отметил, что в парламентах должны работать ответственные депутаты, искренне желающие помогать людям и заниматься законотворческой деятельностью без популизма и пустых обещаний.

– От выбираемых депутатов многое зависит: они принимают федеральные и областные законы, участвуют в формировании бюджета, из которого направляются средства на различные программы. Крайне важно и конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной власти – от этого зависит будущее, реализация планов. Мы отчитались перед избирателями за проделанную работу, опубликовали программу, основанную на предложениях земляков, которую будем реализовывать в последующие пять лет. В нашей области многое сделано, но еще больше нам предстоит вместе сделать. И уверен, при вашей поддержке мы выполним всё задуманное, – рассказал секретарь.

В Тюменской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12.