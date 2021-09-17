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Политика17 сентября 2021 16:08

В Тюмени маршруты экипажей росгвардейцев максимально приближены к избирательным участкам

В городе обеспечена безопасность голосующих
Сергей Швецов
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В Тюмени маршруты экипажей росгвардейцев максимально приближены к избирательным участкам.

В Тюмени маршруты экипажей росгвардейцев максимально приближены к избирательным участкам.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени маршруты экипажей росгвардейцев максимально приближены к избирательным участкам. В городе обеспечена безопасность голосующих на выборах в Госдуму и облдуму.

Сотрудники вневедомственной охраны под руководством полковника полиции Евгения Федоткина проверили исправность средств тревожной и охранной сигнализаций, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции на избирательных участках.

Ранее специалисты инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками проверили объекты для голосования на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и отсутствия опасных предметов.

Отметим, что под охраной находятся все помещения, где хранятся бюллетени для голосования.