В Тюмени маршруты экипажей росгвардейцев максимально приближены к избирательным участкам. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени маршруты экипажей росгвардейцев максимально приближены к избирательным участкам. В городе обеспечена безопасность голосующих на выборах в Госдуму и облдуму.

Сотрудники вневедомственной охраны под руководством полковника полиции Евгения Федоткина проверили исправность средств тревожной и охранной сигнализаций, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции на избирательных участках.

Ранее специалисты инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками проверили объекты для голосования на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и отсутствия опасных предметов.

Отметим, что под охраной находятся все помещения, где хранятся бюллетени для голосования.