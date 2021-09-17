Нефтяники создают в Губкинском инфраструктуру для развития игровых видов спорта. Фото предоставлено "КП".

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» отремонтированы городские спортивные объекты, расположенные на территории губкинской средней школы № 4. Баскетбольная площадка и зона для воркаута теперь оборудованы современным покрытием из резиновой крошки, основное преимущество которого – отсутствие швов на поверхности. Новое покрытие значительно повышает безопасность спортивных занятий, так как низкий коэффициент скольжения предотвращает падения. К тому же значительно повышается срок эксплуатации: новая поверхность спортивных объектов способна выдерживать большие перепады температур – от плюс 30 до минус 30 градусов.

Также нефтяники провели ремонт крытого ледового корта, который при поддержке «РН-Пурнефтегаза» был построен на территории школы № 4 несколько лет назад. Волонтеры предприятия ежегодно проводят работы по благоустройству корта: реставрируют резиновое покрытие, красят трибуны и проводят текущий ремонт конструкции. Сооружение служит для проведения уроков физкультуры – осенью и весной дети занимаются бегом, играют в подвижные и спортивные игры, зимой на корте проходят уроки фигурного катания.

Фото предоставлено "КП".

Объекты средней школы № 4 открыты для всех горожан и пользуются большой популярностью среди губкинцев. В помещении корта тренируются детские и взрослые спортивные сборные города по хоккею с шайбой, а также хоккейная команда компании. В здании школы расположен тренажерный зал, оборудованный при поддержке нефтяников велотренажерами, беговыми дорожками, турниками и другим оборудованием. Здесь, помимо школьников, фитнесом и силовыми тренировками могут заниматься и губкинцы.