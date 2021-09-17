Лейсан Хурматуллина: «От активности избирателей как Тюменской области, так и России в целом зависит будущее всей страны»

Фото: Сергей Елесин Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени председатель совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» Лейсан Хурматуллина пришла на выборы сразу после того, как завершила утренние рабочие дела – планерки и совещания. Она рассказала, почему важно проявлять гражданскую позицию.

- Я хожу на выборы с 18 лет, и мои родители в свое время тоже никогда не пропускали подобные мероприятия, осознавая их важность. Считаю, что именно мы являемся кузнецами своей судьбы. На гражданах России и Тюменской области лежит большая ответственность. А те, кто не голосует, просто отдают свою судьбу в руки кого-то другого, – отметила Лейсан Хурматуллина.

Говоря о трехдневном формате голосования, она подчеркнула, что он очень удобен для граждан. Так избиратели могут подстроиться под свой рабочий график и выбрать наиболее удобные день и время для голосования. Кстати, активно в выборах участвуют и другие члены Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области.