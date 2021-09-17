Первый день выборов в Тюмени: жители активно голосуют, несмотря на пасмурную погоду

На входе граждан ждет термометрия, им предлагают обработать руки антисептиком, а также выдают одноразовые ручки и, при необходимости, маски и перчатки

Выборы-2021 стартовали в Тюменской области. Несмотря на дождь и холод, в первый день голосования в рамах выборной кампании пришло немало тюменцев. Граждане голосуют за кандидатов в Государственную думу и региональный парламент.

Как рассказали на избирательном участке № 2001, больше всего людей приходило утром – с 8 часов, когда участки только начали свою работу. Со слов представителей другого участка, работающего в здании первой гимназии, сейчас в основном приходят горожане старшего поколения, а утром свой голос отдавали молодые люди.

− Считаю это своим гражданским долгом – прийти на участок и проголосовать. Ведь кто-то из этих кандидатов в дальнейшем будет принимать решения, которые непосредственно повлияют на нашу жизнь. Такое дело нельзя пускать на самотек, чтобы потом не пришлось хвататься за голову и думать, что ты упустил шанс что-то поменять, − поделился тюменец Виктор Андреевич.

Немало тюменцев посетило избирательный участок в ДК «Железнодорожник». Здесь, чтобы снизить риск распространения коронавируса, тюменцам напоминают об обязательном соблюдении социальной дистанции. Заполнив необходимые бумаги и, при необходимости, получив консультацию, горожане отправляются в кабинки, чтобы отдать голос за своего кандидата.

На всех избирательных участках строго соблюдают все необходимые меры санитарной безопасности. На входе граждан ждет термометрия, им предлагают обработать руки антисептиком, а также выдают одноразовые ручки и, при необходимости, маски и перчатки.

Голосование будет проводиться на протяжении трех дней – до 19 сентября. В Тюменской области открылись 29 территориальных избирательных комиссий, а также 1 тысяча 70 участков для голосования. Они работают с 8 до 20 часов.