Мария Пискун: «День голосования для нас праздник». Фото - Мария Пискун.

Председатель тюменской общественной организации «Автономия Беларусь» Мария Пискун призналась, что день голосования для ее семьи – это праздник. Она рассказала, что ее родители брали маленьких детей с собой на выборы, теперь она поступает так же вместе со своим мужем.

– Важно брать с собой детей, чтобы они прониклись атмосферой и праздника, и значимости момента, ведь мы выбираем свое будущее. Ребятишкам мы показали бюллетени, объяснили, что будем делать и зачем, – поделилась Мария Пискун.

По ее словам, голосование проходит безопасно, как того требует эпидемиологическая обстановка. Голосующим выдают маски и ручки, при этом на входе измеряя температуру, также дают обработать руки антисептиком.

– Немного необычно, что все на участке в белых халатах, но таково требование ситуации. И хорошо, что разделили выборный день на три – можно спокойно, не торопясь прийти и исполнить свой гражданский долг, – отметила Пискун.