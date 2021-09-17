Наталья Гайнцерейдер – о важности голосования: «Мы все хотим жить в богатой и процветающей стране». Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области» Наталья Гайнцерейдер высказалась о голосовании на выборах в Госдуму и Тюменскую облдуму. Она одной из первых пришла на избирательный участок № 2263 на улице Красных Зорь,

– Каждый из нас хочет, чтобы дома было тепло, а родные и близкие были здоровы. Все мы хотим жить в мире, богатой и процветающей стране. Чтобы наши желания исполнялись, мы должны любить свою Родину и не быть равнодушными к тому, что происходит вокруг, – прокомментировала общественник.

Отметим, что, по данным переписи населения 2010 года, в Тюменской области проживают 12 048 граждан немецкой национальности. Осуществляют свою деятельность четыре региональные (областные) и 19 местных немецких национально-культурных организаций и автономий.