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Политика17 сентября 2021 13:56

Наталья Гайнцерейдер о важности голосования: «Мы все хотим жить в богатой и процветающей стране»

Она одной из первых пришла на избирательный участок № 2263
Сергей Швецов
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Наталья Гайнцерейдер – о важности голосования: «Мы все хотим жить в богатой и процветающей стране».

Наталья Гайнцерейдер – о важности голосования: «Мы все хотим жить в богатой и процветающей стране».

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области» Наталья Гайнцерейдер высказалась о голосовании на выборах в Госдуму и Тюменскую облдуму. Она одной из первых пришла на избирательный участок № 2263 на улице Красных Зорь,

– Каждый из нас хочет, чтобы дома было тепло, а родные и близкие были здоровы. Все мы хотим жить в мире, богатой и процветающей стране. Чтобы наши желания исполнялись, мы должны любить свою Родину и не быть равнодушными к тому, что происходит вокруг, – прокомментировала общественник.

Отметим, что, по данным переписи населения 2010 года, в Тюменской области проживают 12 048 граждан немецкой национальности. Осуществляют свою деятельность четыре региональные (областные) и 19 местных немецких национально-культурных организаций и автономий.