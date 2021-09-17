На фестивале «Тюменская осень» посетителей угощают вареньем пяти сортов. Фото - "Тюменская линия".

На одной из площадок фестиваля «Тюменская осень» (улица Северная, 1) посетителей угощают вареньем пяти сортов. А запивают сладость иван-чаем, добавил представитель ярмарки Артем Шкедин.

На ярмарке жители региона могут купить хлебобулочные изделия и конфеты, карамель и яйца – всё местное. Кстати, можно получить и хороший подарок, ведь рядом проходит викторина.

– Людям интересно просто проверить свои знания, не все из тех, кто дает верные ответы, соглашаются идти во второй тур. Мы не считали, сколько человек прошли мимо нас, около шестидесяти, – рассказал администратор Владислав Скобелев.