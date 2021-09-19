Тюменцы примут активное участие в Неделе безопасности на дорогах

Тюменская область примет участие в Неделе безопасности дорожного движения, которая пройдет по всей стране с 20 по 24 сентября. Мероприятия состоятся во дворах, жилых зонах и на улицах, а участвовать в них будут школьники, их родители, малыши из детских садов и водители.

Кроме того, в образовательных организациях пройдут родительские собрания на темы дорожной безопасности, конкурсы и флешмобы, а сотрудники ГИБДД проведут специальные уроки. Также тюменцы примут участие в челленджах «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно», «Вижу и говорю спасибо».

А еще руководители подразделений ГИБДД и рядовые автоинспекторы запишут для трансляции в классах «минутки безопасности». Их будут включать школьникам после последних уроков для напоминания правил поведения на дорогах.

Отметим, что в этом году на дорогах Тюменской области погибли три ребенка, еще 303 получили травмы, в том числе 159 детей-пассажиров и 99 детей-пешеходов.