В Тюменской области снизилось число жителей, ищущих работу Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области снизилось число граждан, ищущих работу. Так, по данным регионального департамента труда и занятости, 1 сентября на учете состояло 11 тыс. 177 граждан, а месяц назад их было больше 13 тыс. Всего с начала года в службу занятости для помощи в трудоустройстве обратилось свыше 57,4 тыс. человек, из них работу нашли более 35,5 тыс.

Сейчас ситуация следующая: на одного соискателя приходится около трех предложений. На 1 сентября в областном банке было более 29 тыс. вакансий.

По традиции, лидирует сфера строительства, где требовалось более 5,2 тыс. работников. В направлении «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» - свыше 4 тыс. Более 2,8 тыс. - в сфере образования, более 2,3 тыс. - в обрабатывающих производствах, более 2,2 тыс. - в сельском, лесном хозяйстве и рыбоводстве; свыше 1,8 тыс. - в области здравоохранения и социальных услуг. Еще есть 88 вакансий по направлению добычи полезных ископаемых (месяц назад их было 231).