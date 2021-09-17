Александр Безделов: «На мой взгляд, нынешние выборы безопасные во всех отношениях»

На организацию деятельности наблюдателей не поступало никаких жалоб

Политолог Александр Безделов отметил, что на избирательных участках Тюмени обеспечены все возможные условия для их работы, как на самих избирательных участках, так и во время выездного голосования.

– Здесь важно отметить и соблюдение антиковидных ограничений, охрану здоровья граждан. Тот факт, что во время такой серьезной явки выборы протекают в течение трех дней, говорит, что не будет большого скопления избирателей на одной территории. На мой взгляд, нынешние выборы безопасные во всех отношениях, – отметил он.

Безделов добавил, что на организацию деятельности наблюдателей не поступало никаких жалоб со стороны основных участников выборов, как по одномандатным округам, так и по спискам политических партий и от самих партий. А за время всей избирательной кампании зафиксировано минимальное количество нарушений, это тоже говорит о том, что политические партии и кандидаты во всех уровнях власти позитивно оценивают текущую избирательную кампанию и, соответственно, не видят причин для подачи жалоб и фиксации этих нарушений.

– Голосование считаю обычным делом. Любой гражданин должен реализовать свое избирательное право, поскольку от этого зависит его жизнь, по крайней мере на ближайшие несколько лет, в течение которых будут формироваться законодательные органы как в муниципалитетах, так и на региональном и федеральном уровне. Если это право проигнорировать, то потом, на мой взгляд, очень трудно задавать вопросы и выдвигать претензии к тем действиям, которые осуществляют власть, политические партии, законодательные органы. Чтобы иметь возможность призывать к ответу будущие органы власти, нужно голосовать. Граждане доверяют избирательной системе и самому избирательному процессу. Самое главное – обеспечить возможность для голосования каждому избирателю, каждому жителю Тюменской области, – заключил он.