Муин Сабиров: «Мы же думаем о своем будущем? Голосуйте!». Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Председатель тюменской общественной организации «Ватан» узбекской диаспоры Муин Сабиров сообщил, что принимать участие в выборах нужно каждому. В первый день выборов в Госдуму и областную думу он посетил свой избирательный участок.

– Каждый любящий свою страну, детей, родных и близких, должен прийти на участок или отдать голос через сайт «Госуслуги». Мы же думаем о своем будущем? Значит, должны сделать этот выбор, – заявил Сабиров.

Он также сказал, что следит за депутатами: кто просто говорит, а кто работает и держит свое слово.

Напомним, что выборы в Тюменской области пройдут с 17 по 19 сентября. Всего в Тюменской области открылось 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.