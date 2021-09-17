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Политика17 сентября 2021 12:32

Муин Сабиров: «Мы же думаем о своем будущем? Голосуйте!»

Сергей Швецов
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Муин Сабиров: «Мы же думаем о своем будущем? Голосуйте!».

Муин Сабиров: «Мы же думаем о своем будущем? Голосуйте!».

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Председатель тюменской общественной организации «Ватан» узбекской диаспоры Муин Сабиров сообщил, что принимать участие в выборах нужно каждому. В первый день выборов в Госдуму и областную думу он посетил свой избирательный участок.

– Каждый любящий свою страну, детей, родных и близких, должен прийти на участок или отдать голос через сайт «Госуслуги». Мы же думаем о своем будущем? Значит, должны сделать этот выбор, – заявил Сабиров.

Он также сказал, что следит за депутатами: кто просто говорит, а кто работает и держит свое слово.

Напомним, что выборы в Тюменской области пройдут с 17 по 19 сентября. Всего в Тюменской области открылось 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.