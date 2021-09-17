Станислав Кушнаренко рассказал, как проходят выборы на его участке

Кушнаренко добавил, что сегодня голосовать приходят чаще пенсионеры или те, у кого свободный график

В Тюменской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12. Председатель избирательного участка Станислав Кушнаренко рассказал, как проходят выборы на участке № 2256 на Республики, 129.

– Очень хорошо, что голосование разделили на три дня. Ведь кто-то сегодня проголосовать из-за работы не сможет. А так смогут прийти завтра или послезавтра. Это удобно и безопасно. До этого момента на наш участок уже пришло много людей. Идет нормальный график, люди приходят культурные и вежливые, поэтому никаких непредвиденных неприятностей не произошло. В первый день выборов всё проходит в спокойной обстановке, – отметил Станислав Кушнаренко.

Он добавил, что сегодня голосовать приходят чаще пенсионеры или те, у кого свободный график. Для пришедших на избирательном участке есть медицинские маски, антисептики для рук, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.