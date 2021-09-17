Президент ассоциации чувашей в Тюменской области проголосовал в Каменке. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Президент ассоциации чувашей в Тюменской области «Таван» Николай Герасимов проголосовал в Каменке. Здесь, впрочем, как и везде, выполняют все предписанные региональным Роспотребнадзором антиковидные меры.

– От нашего выбора зависит, как будет работать Государственная дума в ближайшие пять лет, какие насущные для людей вопросы она будет решать. Наша активность – это самое главное сегодня, без нее ничего хорошего в стране не будет, – сказал Герасимов.

Сам он приехал на избирательный участок в село Каменка. Он отметил, что организовано голосование хорошо: «У входа развернулось каменское сельское подворье, посетителей угощают душистым чаем с пирожками, всё проходит в душевной обстановке».

Напомним, что всего в Тюменской области открыто 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.