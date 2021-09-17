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Политика17 сентября 2021 12:19

Ольга Швецова: «Я уверена в активности своих земляков»

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова уверена, что тюменцев интересует общественно-политическая жизнь
Мария Толстихина
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Ольга Швецова считает, что мнение каждого человека важно

Ольга Швецова считает, что мнение каждого человека важно

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12. Свой голос отдала и председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Швецова.

– У тюменцев есть три дня, чтобы выразить свое мнение. Я уверена в активности своих земляков: их интересует общественно-политическая жизнь, они охотно участвуют в решении важных вопросов, например благоустройства территорий, – прокомментировала она.

Ольга Швецова считает, что мнение каждого человека важно. От этого выбора зависит, кто будет представлять интересы жителей в законодательных органах власти.