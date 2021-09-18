Тюмень стала одним из всероссийских центров движения WorldSkills

Фото: www.petrochemskills.ru

В тюменском Выставочном зале прошел второй отраслевой чемпионат по нефтегазохимии по стандартам WorldSkills. Его главная цель - внедрение единого профессионального стандарта WorldSkills в ключевых для отрасли специальностях, повышение престижа рабочих и инженерных профессий и обмен лучшими практиками.

Отметим, что по сравнению с первым чемпионатом по нефтехимии, PetrochemSkills 2021 прошел в новом формате и охватил пять городов, среди которых Нижнекамск, Тюмень, Тобольск, Томск и Санкт-Петербург, а число компетенций выросло с 3 до 12.

Всего на соревнованиях присутствовало более 300 участников, экспертов и гостей.

Кроме того, в сентябре в тюменском Выставочном зале прошли и другие выставки. Одним из самых посещаемых стал дизайн-маркет «IGOLKAmarket».

Также сейчас проходит традиционная ярмарка «Осенний cад и огород», закрывающая дачный сезон. Для всех садоводов и огородников организованы семинары и мастер-классы.