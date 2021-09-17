Тюменцы участвуют в увлекательных мастер-классах фестиваля «Тюменская осень»

Фото: Евгения Суоворова

Выставка-ярмарка «Ремесленный торжок» проходит 17 сентября на шести площадках областной столицы. На одной из них, у школы № 94 в Третьем Заречном микрорайоне, бесплатные мастер-классы для всех желающих проводят искусные умельцы.

Работа идет по пяти направлениям: сибирское ткачество, гончарное ремесло, резьба по дереву, тюменская домовая роспись, косторезный промысел. Последним ремеслом мастерица Светлана Паянен занимается на протяжении 30 лет. Взрослые и дети с большим удовольствием вырезали из трубчатых костей при помощи специальной бор-машины

– Мне нравится делать что-то своими руками, – поделилась впечатлениями девятилетняя мастерица. – Пока я хожу на дополнительные занятия по лепке из глины. После мастер-класса захотелось еще и резьбой по кости заняться.