К тюменцам старше 65 лет приедут избирательные комиссии. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

К тюменцам старше 65 лет и людям с ограниченными возможностями здоровья приедут избирательные комиссии. Подать заявление можно до 14.00 19 сентября.

– Действует только одно ограничение от Роспотребнадзора: мы не выезжаем к людям, больным коронавирусной инфекцией, – отметила председатель участка, расположенного в детско-юношеской спортивной школе «Прибой» Наталья Краузе.

По ее словам, в избирательную комиссию участка № 2247 в настоящий момент поступило девять заявлений от местных жителей, изъявивших желание принять участие в голосовании дома.

Напомним, что всего в Тюменской области открылись 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.