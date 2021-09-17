Артур Юрьев рассказал, как на тюменских избирательных участках реализуется видеонаблюдение

С 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Госдуму Фото: Предоставлено "КП"

Тестирование системы видеонаблюдения на избирательных участках проходило в Тюмени еще вчера, 16 сентября. В результате выявлены незначительные замечания, которые были оперативно устранены. Об этом рассказал руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.

– В центре установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей, на которых в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий, – прокомментировал он.

Юрьев также добавил, что тюменцы активно проявляют свою гражданскую позицию, причем с момента открытия избирательных участков. Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Госдуму, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12.