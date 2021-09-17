Тюменцы получили более ста подарков на фестивале «Тюменская осень». Фото - dom.tyumen-city.ru.

Тюменцы получили 103 подарка на фестивале «Тюменская осень». Одному счастливчику достался парогенератор.

По информации организатора мероприятия, коим является Благотворительный фонд развития города Тюмени, жители региона на 12.00 выиграли 2 телефона, 2 ручных пылесоса, 1 робот-пылесос, 2 микроволновки, 1 кофемашину, 44 чайника, 50 утюгов и 1 парогенератор.

Напомним, что тюменцы старше 65 лет и люди с ограниченными возможностями смогут дистанционно принять участие в викторине в рамках фестиваля «Тюменская осень».

– У нас есть многоканальный телефон 8-800-250-53-32, где на звонки отвечают волонтеры. Позвонив, надо представиться и сказать, по какой причине вы не можете прийти в центр проведения викторины: возраст или обстоятельства, не позволяющие выйти из дома, например инвалидность, – сообщила финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

По ее словам, волонтер достанет из бокса карточку. После этого участник должен назвать вариант ответа. В случае правильного ответа в первом туре тюменцу вручат сладкую продукцию или бытовую технику.

А для победителей викторины приготовили пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, более 6 тысяч единиц бытовой техники для жителей Тюмени, Тюменского района и Тобольска.