Жительница Каскары стала счастливой обладательницей квартиры на фестивале «Тюменская осень»

Фото: Татьяна Юртина Фото: Предоставлено "КП"

В рамках фестиваля «Тюменская осень» шанс обрести новенькую квартиру получила жительница Каскары, работница участка подготовки корпусов «ПРОДО Тюменский бройлер» Эльмира Насыровна Амирова.

Женщина вместе с дочерью живет в общежитии вот уже 25 лет. Своему счастью они не верят и даже не предполагают, где и какое жилье им досталось. В комиссии по организации розыгрыша-викторины им рассказали, что более подробную информацию они получат 20 сентября.

Чтобы поучаствовать в выборах и викторине, Эльмира на пару часов отпросилась с работы, и, как оказалось, очень даже не зря. Радостный вечер Эльмира Насыровна планирует провести с дочерью дома.