Дмитрий Кобылкин: «У России свой путь, свой курс, и мы должны его сохранить»

Дмитрий Кобылкин считает, что в думе должны работать люди справедливые, честные и порядочные

В Тюменской области стартовали выборы депутатов Государственной думы РФ, регионального парламента и довыборы в муниципальные представительные органы. Бывший министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин рассказал, почему так важно проявлять свою гражданскую позицию.

- Считаю, каждый гражданин Российской Федерации должен прийти на голосование и отдать свой голос за будущее, будущее свое, будущее своих детей и нашей страны. Важность заключается в стабильности курса. Я уже очень большое количество лет нахожусь во власти, знаю, как непросто воплощать в жизнь те или иные реформы, направленные на улучшение жизни и благосостояния людей. И для этого, конечно, нужно, чтобы в этом конструкторе все институты власти работали очень слажено. Я когда-то был и губернатором, и федеральным министром, знаю, насколько важно, чтобы в Государственной думе работали профессионалы, - пояснил Дмитрий Кобылкин.

Он также отметил, что в Государственную думу РФ должны идти не только профессионалы своего дела, но и люди, отвечающие за свои слова, люди справедливые, честные и порядочные.

- Очень хочется, чтобы курс дальше был продолжен, и мы не испытывали какую-либо турбулентность. Помню, как было раньше, вижу, как агрессивный периметр вокруг нашей страны все хуже и хуже становится. Особо нас никто не любит. Мы четко понимаем, что у России свой путь, свой курс, и мы должны его сохранить. Это важно для меня, для моей семьи, для моих детей, - заключил он.