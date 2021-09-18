Тюменские первоклассники побывали на экскурсии в Центре «Точка роста»

Фото: Богандинская СОШ №1

В Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Тюменского района проходят Дни открытых дверей для первоклассников. Познавательные экскурсии подготовили сразу восемь учреждений.

Так, руководитель «Точки роста» Богандинской школы Анна Подласова рассказала ребятам о работе кружков, учебном оборудовании, ресурсах для повышения качества и доступности образования, современных технологиях и средствах обучения, используемых на базе Центра.

А педагог дополнительного образования Сергей Володин рассказал о работе кружка «Робототехника». Он продемонстрировал работу двух моделей роботов, которые собрали участники занятий. Также он рассказал, как и где могут быть использованы беспилотные летательные аппараты, а затем показал, как при помощи мобильного приложения через телефон запустить квадрокоптер.

Отметим, что занятия в Центре выполняют в том числе и профориентационную функцию. Ребята узнают, в каких профессиях пригодятся навыки программирования, проектирования и использования беспилотников.

Завершающим этапом стала презентация видеороликов в коворкинг-зоне о деятельности Центра «Точка роста» Богандинской школы.