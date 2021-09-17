Евгений Воробьев заявил о безопасности голосования на выборах. Фото - Сергей Елесин.

Председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев заявил о безопасности голосования на выборах. Сам он выполнил свой конституционный долг в 11.00 на участке № 2004.

– Чем больше людей проявят свою сопричастность, тем справедливее будут выборы. Наше неравнодушие позволит свести на нет расхожее мнение о том, что участие или неучастие в выборах ничего не меняет, – с уверенностью отметил заместитель председателя региональной Общественной палаты.

По его словам, процесс голосования становится всё удобнее. Учитывая, что заполнение бюллетеней занимает не более пяти минут, а избирательный участок расположен в нескольких минутах ходьбы от дома, найти подходящее время и день, чтобы проголосовать, могут все, считает Воробьев.