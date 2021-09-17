У тюменцев есть возможность проголосовать на дому

Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам

Трехдневные выборы уже начались, а это значит, что прийти и отдать свой голос за кандидата может каждый житель Тюмени. Но, к сожалению, не у всех есть возможность явиться очно. Для тех, у кого есть уважительная причина оставаться дома, работает голосование на дому.

Прежде всего, на дому могут проголосовать пожилые горожане, люди на самоизоляции и больничном. Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам.

– Избиратель, у которого есть веская причина воспользоваться таким способом голосования, может обратиться на избирательный участок, за которым он закреплен по месту жительства, – пояснил председатель избирательной комиссии Сергей Самусенко.