Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 сентября 2021 9:39

У тюменцев есть возможность проголосовать на дому

Для этого должна быть уважительная причина
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам

Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам

Трехдневные выборы уже начались, а это значит, что прийти и отдать свой голос за кандидата может каждый житель Тюмени. Но, к сожалению, не у всех есть возможность явиться очно. Для тех, у кого есть уважительная причина оставаться дома, работает голосование на дому.

Прежде всего, на дому могут проголосовать пожилые горожане, люди на самоизоляции и больничном. Сотрудники избирательного участка заранее получили заявки и в назначенное время приезжают по указанным адресам.

– Избиратель, у которого есть веская причина воспользоваться таким способом голосования, может обратиться на избирательный участок, за которым он закреплен по месту жительства, – пояснил председатель избирательной комиссии Сергей Самусенко.