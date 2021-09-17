Игорь Халин рассказал о проверке комплексов обработки избирательных бюллетеней. Скриншот из видео.

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин рассказал о проверках избирательных участков. Все они – их 1070 – работают в штатном режиме с 8.00.

– Свой голос отдали уже 2 346 избирателей. Это жители семи районов, которые проголосовали досрочно, по причине труднодоступности и отдаленности местности. Процесс выборов в регионе проходит в спокойной обстановке, – отметил Халин.

Он также сообщил, что вчера проверили все комплексы обработки избирательных бюллетеней. Все 120 комплексов работают в штатном режиме. Кроме того, проверили и все 1038 камер видеонаблюдения.

Напомним, что избирательные участки будут действовать в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно в любое время с 8.00 до 20.00.