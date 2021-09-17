Горячим чаем и вкусными пряниками угостят тюменцев

Фото: Артемий Романов Фото: Предоставлено "КП"

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, в Тюмени будет проходить гастрономический фестиваль «Чайные традиции». Участникам предлагают на выбор три варианта чая: индийский ассам с листом лесной вишни, черный иван-чай, а также иван-чай со смородиной. Угоститься горячим напитком можно на 18 площадках в рамках фестиваля «Тюменская осень».

Кроме того, жители города полакомятся мармеладом, зефиром, разными видами пряников, а также вафлями. Вдобавок к сладостям можно взять варенье. Также на 80 ярмарочных площадках можно приобрести продукцию местных производителей: мясо, колбасные изделия, яйца, молочную продукцию, конфеты, пряники и мед.