Владимир Ульянов: «Важно продолжить политику дальнейшего развития региона. Это поможет укрепить положение области и благосостояние населения»

Депутат отметил, что его позиция давно сформировалась, и сомнений в том, за кого отдать свой голос, у него не было

В Тюменской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12. Сегодня свои голоса отдали член фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Владимир Ульянов и его супруга.

– Я живу и работаю в регионе ровно 50 лет и могу проследить, какие серьезные изменения произошли за этот период, особенно за последние 20 лет, в развитии юга Тюменской области и автономных округов. Поэтому важно продолжить политику дальнейшего развития региона, а для этого сформировать те законодательные органы, как Государственную, так и областную думу, которые будут работать синхронно, совместно. Это поможет укрепить положение области и благосостояние населения, – высказался Владимир Ульянов.

Также депутат отметил, что его позиция давно сформировалась и сомнений в том, за кого отдать свой голос, у него не было.