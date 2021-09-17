Тюменец Антон Терехин призвал медиков голосовать на трехдневных выборах. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ № 2 города Тюмени Антон Терехин призвал медиков голосовать на трехдневных выборах. Сам он уже принял участие в едином дне голосования.

– Медицинским работникам очень важно принимать участие в выборах, поскольку решения о дальнейшем развитии здравоохранения принимаются как на областном, так и на государственном уровнях. И мы, медицинские работники, должны влиять на них, – заявил Терехин.

Напомним, что выборы в Госдуму и облдуму стартовали сегодня. Голосование продлится до 19 сентября включительно, избирательные участки будут работать три дня подряд с 8.00 до 20.00.