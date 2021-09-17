Свой голос депутат отдал на избирательном участке в школе № 37 города Тюмени

В Тюменской области стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ, регионального парламента и довыборы в муниципальные представительные органы. Одним из первых отдал свой голос депутат Тюменской областной Думы шестого созыва, член фракции «Единая Россия», главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

- Считаю, что выборы – это знаменательное событие. Каждому гражданину Российской Федерации предоставлено право принять в них участие. И этим правом необходимо воспользоваться, высказать свою гражданскую позицию. Это важно потому, что это определяет наше будущее и то, как мы будем двигаться дальше. Сегодня я пришел на участок и сделал свой выбор, - поделился он.

Напомним, голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. Избиратели могут прийти на свои участки в любой из этих дней с 08:00 до 20:00. Санитарно-эпидемиологическая безопасность на участках обеспечена.