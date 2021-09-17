Председатель совета Общества русской культуры в Тюмени Тамара Трунилова: «Голос каждого из нас важен». Фото - "Тюменская линия".

«Голос каждого из нас важен», – такое заявление сделала председатель совета общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова. Активистка просит местных жителей высказать свою гражданскую позицию.

– Многие партии представили достойные программы. Трехдневный режим голосования удобен, поскольку кто-то может уехать в выходные дни на дачи, справиться с осенними хлопотами, а те, кто не работает в пятницу, могут прийти на избирательные участки. В период пандемии важно уменьшить очереди на избирательных участках, – отметила Трунилова.