Геннадий Чеботарев: «Около трех тысяч наблюдателей работают на избирательных участках Тюменского региона»

Выехать на места по жалобам на нарушения и разобраться в ситуации готова 71 выездная комиссия Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области стартовали выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. Они проходят в трехдневном режиме – 17, 18 и 19 сентября. На избирательных участках региона работают около трех тысяч наблюдателей. Об этом рассказал председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Он также добавил, что выехать на места по жалобам на нарушения и разобраться в ситуации готова 71 выездная комиссия. Общественное и видеонаблюдение гарантируют прозрачность избирательного процесса. Видеонаблюдение реализуется в более чем 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях региона.

– Любой желающий может ознакомиться с работой наблюдения, придя в общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области во Дворце пионеров, – заключил Геннадий Чеботарев.