Как проходит первый день выборов в Тюмени: фоторепортаж

Фото: Сергей Куликов

Трехдевная выборная кампания стартовала в Тюменской области. Избиратели смогут отдать свой голос за кандидатов в Государственную думу и региональный парламент.

В 8 часов утра открылись 29 территориальных избирательных комиссий, а участков для голосования – 1070. В списке избирателей на 1 июля 2021 года насчитывается 1 млн 128 тысяч 712 избирателей.

По словам председателя Тюменского избиркома Игоря Халина, все участковые комиссии начали работу в назначенный срок, без каких-либо сбоев и задержек. Работа ведется в штатном режиме, голосование избирателей началось. Жалоб, обращений от избирателей и представителей кандидатов не поступало.

Фото: Сергей Куликов

На выборах используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Они установлены в более чем 40 процентах УИКов на территории областного центра. За процессом будут следить 1038 видеокамер, а круглосуточная онлайн-трансляция ведется на 490 участках. Еще на 580 избирательных участках устанавливаются комплексы видеорегистрации для ведения непрерывной записи в офлайн-режиме.

– Каждый раз хожу на голосование, считаю, это обязанность каждого гражданина, – поделился тюменец Максим Булашев.