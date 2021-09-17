В Тюмени первые проголосовавшие поделились впечатлениями: «Все очень доброжелательные»

В Тюмени первые проголосовавшие поделились впечатлениями. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени первые проголосовавшие поделились впечатлениями. Многие заходят выполнить свой конституционный долг перед работой.

В числе первых на избирательный участок № 2202 пришла тюменка Ирина Кулик – как раз до того, как приступить к своим профессиональным обязанностям.

– Трехдневное голосование – удачное решение. У меня много знакомых, которые работают сменами, а отпрашиваться не всегда приятно. Меры безопасности все соблюдены: мне измерили температуру, около входа есть антисептик, маски, выдали индивидуальную ручку. Все очень доброжелательные и внимательные, – рассказала девушка.

Отметим, что тюменцы начали подходить на избирательные участки с первых минут после открытия. Голосование стартовало в 8.00, продлится до 20.00. Для удобства россиян и обеспечения эпидемиологической безопасности голосование продлится три дня – 17, 18 и 19 сентября.