В Тюмени на подмогу пожилым голосующим придет кол-центр

Специалисты колл-центра готовы принимать звонки

Тюменцы, которые по тем или иным причинам не могут прийти лично, могут принять участие в викторине фестиваля «Тюменская осень». Для этого сегодня, 17 сентября, начал свою работу кол-центр.

– Это наше старшее поколение, те, кто находится на больничном или самоизоляции. Ребята будут принимать звонки с 8.00 до 13.00, затем сменятся, в таком режиме кол-центр будет работать эти три дня. Самое главное – обязательно не забывайте про паспорт, если идёте за подарками, – сообщила директор ГАУ ДО ТО «РИО-центр» Татьяна Беляева.

Всё, что нужно сделать участникам, это позвонить по телефону 8-800-250-53-22. Далее оператор вытянет карточку, задаст звонящему вопрос и, если ответ оказался верным, подготовит подарок, за которым нужно будет прийти в удобное время. За работой волонтеров пристально наблюдают кураторы.

30 волонтеров в желтых майках будут работать 18 и 19 сентября. Для них это крайне волнительно, ведь за такую работу они возьмутся впервые. Для правильного взаимодействия у них предусмотрены «скрипты», ну а в случае чего ребятам поможет более опытный куратор.

Однако к помощи кураторов придется прибегнуть, по словам оператора викторины Анастасии Галимской, лишь в том случае, если участник викторины начнет конфликтовать. Но волонтеры постараются сделать всё возможное, чтобы поднять участникам настроение.

Забрать подарки можно будет в специальном центре, где они будут дожидаться своих хозяев. При себе нужно обязательно иметь паспорт.