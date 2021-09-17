В Тюмени первые голосующие пришли на избирательные участки. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени первые голосующие пришли на избирательные участки. Выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, для удобства граждан, которые придут выполнить свой конституционный долг.

– Мой избирательный участок находится практически рядом с домом. Это очень удобно: если прийти к самому открытию избирательных участков, народу меньше, чем днем или по вечерам, – сказал тюменец Виталий Кирьянов, который одним из первых пришел на избирательный участок.

Процесс выборов организуют в соответствии со всеми требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Так, все три дня на избирательных участках в школах будет организовано патрулирование и дежурство пожарных с привлечением 62 единиц техники. Помимо этого, 519 участковых избирательных комиссий и помещений территориальных избирательных комиссий оснастили камерами видеонаблюдения – по две на каждом участке.