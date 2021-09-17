В Тюменской области открылись избирательные участки для голосования на выборах. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюменской области открылись избирательные участки для голосования на выборах. Всего их 1070. Прийти туда и отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.

Отметим, что во время выборов будут эксплуатировать комплексы обработки избирательных бюллетеней – их 120. Все три дня за ходом голосования будут следить около трех тысяч общественных наблюдателей и 1038 видеокамер.

Стоит отметить, что во всех помещениях для голосования есть запасы антисептических средств, одноразовых масок и перчаток. На входе в избирательные участки пришедшим голосовать будут измерять температуру тела. Каждый избирательный бюллетень уберут и обработают.

С 17 по 19 сентября в Тюменской области проводятся выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и Тюменской областной думы седьмого созыва. В Тюмени и в ряде муниципальных районов проводятся дополнительные выборы в органы муниципальной представительной власти. Принять участие в выборах в Тюменской области могут 1 миллион 128 тысяч 712 человек.