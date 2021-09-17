Погода на 17 сентября в Тюмени: дождь зарядит на целый день

В Тюмени дождь зарядит на целый день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 сентября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее.

Температура воздуха ночью плюс 5 – 4 градуса, днем плюс 10 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны, день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева, надо ждать ветра.